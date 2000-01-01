الكويت توزع 3200 سلة غذائية على النازحين العراقيين جنوبي الموصل

وزعت دولة الكويت اليوم الاثنين 3200 سلة غذائية على النازحين العراقيين في مخيم القيارة والمقيمن في القرى التابعة لناحية القيارة جنوبي الموصل.

وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية الدكتور احمد مشرف الهيتي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان 2000 سلة غذائية وزعت على النازحين العراقيين في القرى الواقعة جنوب القيارة و1200 سلة غذائية وزعت على النازحين العراقيين المقيمين في مخيم الجدعة قرب القيارة.

واعرب الهيتي عن الشكر لدولة الكويت ولسمو الامير الشيخ صباح الاحمد على المبادرات الانسانية تجاه الشعب العراقي للتخفيف عن معاناته مبينا ان هذه المساعدات تاتي ضمن مرحلة بسيطة من مراحل الاغاثة الانسانية الكويتية للشعب العراقي.

وبدوره اشاد مدير مكتب التخطيط الاستراتجي في مجلس محافظة نينوى ثامر الحظان في تصريح مماثل بالمساعدات الانسانية لدولة الكويت والمقدمة للنازحين في ارجاء محافظة (نينوى).

واعرب الحظان عن جزيل الشكر والامتنان لدولة الكويت على ما تقدمه من خدمات متواصلة ومتابعة للنازحين في انحاء العراق عموما ومحافظة نينوى على وجه الخصوص.

يذكر ان دولة الكويت وزعت منذ العام الماضي اكثر من 170 ألف سلة غذائية فيما بدأت منذ سيطرة القوات العراقية على أحياء الموصل بإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى أهالي تلك المناطق.(كونا)