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الكويت تؤكد ضرورة اصلاح مجلس الامن وزيادة التمثيل العربي فيه

1 hour ago
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السفير منصور عياد العتيبي السفير منصور عياد العتيبي