جامعة الكويت تبرم مذكرة تفاهم مع نظيرتها القطرية لتعزيز التبادل الطلابي
وقال نائب مدير جامعة الكويت للابحاث الدكتور طاهر الصحاف في تصريح صحفي ان المذكرة من شأنها تعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات الاكاديمية في دول (التعاون) لا سيما برنامج تمويل الجامعات الذي بادرت اليه جامعة الكويت ونظيرتها القطرية وسبع جامعات خليجية في وقت سابق من العام.
واضاف ان المذكرة التي ابرمها مع نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا الدكتورة مريم المعاضيد تتضمن استضافة الوفود الزائرة وتبادل العلماء الزائرين واقامة برامج ثقافية مشتركة.
واوضح ان من شأن المذكرة المستمرة خمس سنوات قابلة للتجديد المساهمة في زيادة فرص التدريب بين جامعة الكويت ونظيرتها القطرية التي تعد احدى الجامعات الرائدة في المنطقة بمجال البحث العلمي وخدمة المجتمع.
من جانبها قالت مساعد نائب مدير جامعة الكويت للابحاث الدكتورة ليلى معروف في تصريح مماثل ان مذكرة التفاهم ستسهم في بناء الثقة وتعزيز الروابط بين المؤسسات الاكاديمية في منطقة الخليج العربي.
وأضافت معروف ان المذكرة ستوفر نتائج بحثية ممتازة وموارد لبناء اقتصاد قائم على المعرفة مبينة انه لا يمكن للمشاريع البحثية عبر الحدود الوطنية ان تنجح الا بتوحيد الجهود بين الجامعات وتعزيز التعاون المشترك فيما بينها.
وأفادت ان نجاح (نتائج البحوث) يمكن تعزيزها بالتعاون مع الجامعات الموجودة في المنطقة عبر تجميع موارد التمويل لافتة الى ان جامعات دول (التعاون) تعتبر بيت الخبرة والمحرك الرئيس للبحث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت ان البرامج التعاونية المشتركة بين الجامعات الخليجية تشكل فرصة حقيقية وضرورة لتكاتف دول المجلس وتحقيق اهدافها وخططها التنموية وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجهها في التحول للاقتصاد القائم على المعرفة. (كونا)
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