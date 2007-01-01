مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم تشارك في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية
جاء ذلك خلال اجتماع جمع القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي برئيس الاتصال المؤسسي لدى المؤسسة حسين محمد ورئيس التشريفات في المؤسسة عبدالعزيز الأميري.
وقال القنصل الرشيدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه المشاركة تتمثل في احياء مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم من خلال ذراعها (بيت الشعر) امسية وطنية شعرية يشارك فيها نخبة من الشعراء الاماراتيين وذلك خلال احتفالات القنصلية الكويتية في دبي بالاعياد الوطنية.
واضاف ان مشاركة المؤسسة في الاحتفالات الوطنية الكويتية هي دليل على الترابط الوثيق بين دولة الكويت والامارات العربية المتحدة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمعهما في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة والمستويات.
وأشاد الرشيدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم في نشر المعرفة والثقافة بدولة الإمارات والعالم العربي مؤكدا دورها الرائد في تبني المبادرات والمواهب العربية الثقافية والعلمية.
يذكر ان مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم انشئت في عام 2007 وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية على الخارطة المعرفية والثقافية العالمية.(كونا)
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