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الكويت تؤكد اهمية دور مجلس التعاون في التعامل مع تداعيات الازمة السورية

3 hours 32 minutes ago
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وفد دولة الكويت خلال ورشة العمل حول (المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة) وفد دولة الكويت خلال ورشة العمل حول (المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة)

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