(الكويت بجانبكم) توزع مساعدات غذائية على نازحي الموصل جنوبي بغداد

وزعت الجمعية الكويتية للاغاثة أمس السبت مساعدات غذائية على النازحين في محافظات الفرات الاوسط جنوبي بغداد وذلك في اطار حملة (الكويت بجانبكم).

وقالت الجمعية الطبية العراقية الموحدة وهي الشريك المحلي للجمعية الكويتية للاغاثة ان حملة (الكويت بجانبكم) وزعت اليوم 1500 سلة غذائية على نازحي محافظة نينوى في مخيمات النزوح بمحافظات الفرات الاوسط (بابل والنجف وكربلاء).

وذكر رئيس الجمعية الطبية الدكتور احمد مشرف الهيتي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان توزيع المساعدات تم تحت إشراف السفير الكويتي لدى بغداد سالم الزمانان وبالتنسيق مع خلية الازمات المدنية في مكتب رئاسة الوزراء العراقية.

واكد ان توزيع المساعدات يأتي في اطار الجهود الانسانية لدولة الكويت لتخفيف المعاناة عن النازحين العراقيين في مختلف المحافظات العراقية.

وكانت الحملة ذاتها افتتحت في 22 فبراير الماضي ثلاث مدارس كرفانية في مدينة الرمادي كبرى مدن محافظة الانبار العراقية. (كونا)