لجنة خليجية تبحث اولويات الخدمات الالكترونية لدول مجلس التعاون

بحثت اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهاأمس الاحد اولويات الخدمات الالكترونية المشتركة التي سيبدأ العمل بها بدول المجلس لتعزيز اعمال الحكومة الالكترونية فيها.

وناقش الاجتماع الذي تشارك فيه الكويت ممثلة بالمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالانابة المهندس قصي ابراهيم الشطي تلك الاولويات التي ستطبقها الدول الخليجية ومنها خدمة البوابات الالكترونية لدخول المطارات وخدمات مرافقي مواطني دول مجلس التعاون وخدمات تأسيس الشركات وكيفية تسهيلها.

وتطرق الاجتماع الذي يستمر يومين الى الاولويات التي تمثل قائمة مبدئية للبوابة الالكترونية لدول الخليج والتي تم تطويرها لتكون القناة الرسمية للخدمات الموحدة حيث تحتوي على قدر كبير من المعلومات والروابط للجهات الحكومية والخدمات الخليجية المشتركة.

وبحث المجتمعون من الدول الخليجية الست ايضا التقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس.

وتقدمت دولة الكويت بورقة عمل تتعلق بإنشاء قوائم وقواعد بيانات لمزودي الخدمات واصحاب الشركات على مستوى دول المجلس بحيث يتاح امام الدول التواصل مع الشركات الخليجية ومعرفة قدراتها وتميزها ومواردها البشرية ليتسنى لاي دولة التواصل والتعاقد معها.

واستعرضت دولة الامارات في الاجتماع ورقة تتعلق بمنصة خاصة بالتدريب الالكتروني تقدم التدريب لاكثر من 40 دولة حول العالم متضمنة 45 برنامجا تدريبيا يمكن اتاحتها لدول المجلس من خلال بوابة خليجية مشتركة.

وطرحت السعودية بدورها ورقة عمل تتعلق بحوكمة وتشريعات التعليم الالكتروني من خلال منصة موحدة في المملكة تضم كل الجامعات وتزاوج بين التدريب التقليدي والالكتروني مع كيفية استفادة جميع دول المجلس منها.

وقدمت البحرين ورقة متعلقة بصناعة تقنية المعلومات استعرضت فيها تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وكيفية مساهمتها في النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي مع عرض التجارب الناجحة لعدد من الدول وإمكانية تطبيق هذه الفكرة في دول المجلس.

وعرضت قطر ورقة عمل طرحت فيها اطارا موحدا لتوصيل تكنولوجيا المعلومات للاشخاص من ذوي الاعاقة اضافة الى الاشخاص كبار السن. (كونا)