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لجنة خليجية تبحث اولويات الخدمات الالكترونية لدول مجلس التعاون

23 minutes ago
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اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اجتماعها الـ 19 اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اجتماعها الـ 19

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