الكويت تطرح مبادرة جديدة لتعزيز خدمات الحكومة الالكترونية لدول الخليج

طرحت دولة الكويت اليوم الاثنين مبادرة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز خدمات الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في الاجتماع ال 19 للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الدوحة حاليا بمشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت.

وقال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالانابة المهندس قصي الشطي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المبادرة تتمثل في اعداد سجل موحد للشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون موضحا ان الكويت طرحت المبادرة بعد ان نجحت في اعداد سجل لجميع الشركات العاملة لديها.

واضاف الشطي ان المبادرة استعرضت جهود الكويت في تسجيل جميع الشركات والمؤسسات العاملة لديها في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات كونها الدولة الخليجية الوحيدة التي تملك سجلا كاملا في هذا المجال.

واوضح ان الهدف من المبادرة هو استفادة الدول الخليجية من قدرات وخدمات الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات علاوة على المعلومات الخاصة بهذه الشركات.

وافاد بان الكويت دعت الدول الخليجية الى تقديم افكارها ومرئياتها واقتراحاتها حول تلك المبادرة الكويتية لتعزيز بنودها في المستقبل وطرحها بصورتها النهائية تمهيدا لاعتمادها من اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ان الكويت اشارت في الاجتماع الى نجاح مبادرة سابقة لها متمثلة في التراسل الالكتروني مع دولة قطر مشيرا الى نجاح تلك التجربة واعجاب الدول الخليجية بها للاستفادة منها في تعزيز التراسل بين جميع دول المجلس.

وعن اجتماع اللجنة الذي بدأ امس الاحد ويستمر يومين قال الشطي انه تطرق الى عدد من المبادرات التي قدمتها الدول الخليجية فيما يتعلق باعمال الحكومة الالكترونية والتي تهدف جميعها الى تعزيز المعرفة التكنولوجية والخدمات الالكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على اهمية الاجتماع في تبادل التجارب الناجحة ونقل الخبرات واستعراض المبادرات المتميزة بالدول الخليجية لمواكبة التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات.

واشار الى عدة موضوعات مهمة ناقشها الاجتماع باعتبارها اولويات لدول المجلس وهي التنقل عبر البوابة الالكترونية في المطارات الخليجية وتأشيرة دخول مرافقين للمواطنين الخليجيين وتأسيس وادارة الانشطة التجارية المملوكة لهؤلاء المواطنين وتبادل المخالفات المروية اضافة الى خدمة التقاعد والمعاشات بين الدول الخليجية.

واضاف ان الاجتماع يأتي ايضا تحضيرا للاجتماع الوزاري للوزراء المسؤولين عن الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده في مملكة البحرين في 22 مارس الجاري.

وعن اهم النتائج التي حققتها اللجنة التنفيذية الخليجية خلال مسيرتها قال الشطي ان هناك انجازات تم تطبيقها على ارض الواقع منها التراسل الالكتروني بين الكويت وقطر والبوابة الخليجية الموحدة للمعرفة وشبكة الربط الخليجي ونواة بوابة التصديق الالكتروني الموحدة الخليجية المعنية بتصديق البطاقات المدنية والتوقيعات الشخصية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق اعمال الحكومة الالكترونية بصورة كاملة اوضح ان تلك التحديات تتمثل بامور ادارية وتشريعية خاصة بكل دولة مؤكدا جاهزية دول المجلس لتنفيذ تلك الاعمال من حيث الامور الفنية والتقنية وعدم وجود اي معوق في هذا الجانب.

يذكر ان اجتماع اللجنة الذي تشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي الست يبحث اولويات الخدمات الالكترونية المشتركة التي سيبدأ العمل بها بدول المجلس لتعزيز اعمال الحكومة الالكترونية فيها.(كونا)