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الكويت تطرح مبادرة جديدة لتعزيز خدمات الحكومة الالكترونية لدول الخليج

1 hour ago
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المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالانابة م. قصي الشطي المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالانابة م. قصي الشطي

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