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(الكويت بجانبكم) توزع مساعدات غذائية على النازحين في ديالى بالعراق

2 hours 58 minutes ago
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(الكويت بجانبكم) توزع مساعدات غذائية على النازحين في ديالى بالعراق

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