(الكويت بجانبكم) توزع مساعدات غذائية على النازحين في ديالى بالعراق

وزعت الجمعية الكويتية للإغاثة اليوم الثلاثاء مساعدات غذائية على النازحين في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد في اطار حملة (الكويت بجانبكم).

وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة وهي الشريك المحلي للجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور احمد مشرف الهيتي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان حملة (الكويت بجانبكم) وزعت الدفعة الاولى من المساعدات الانسانية للنازحين في ديالى.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى تشمل 2250 سلة غذائية من اصل 4500 سلة مخصصة للنازحين هناك .

وأوضح الهيتي ان توزيع المساعدات كان بإشراف سفير دولة الكويت لدى بغداد سالم الزمانان وبالتنسيق مع خلية الازمات المدنية في مكتب رئاسة الوزراء العراقية وبحضور عضو مجلس محافظة ديالى اسماء كمبش.

واعرب الهيتي عن شكره لدولة الكويت حكومة وشعبا على ما تقدمه للنازحين العراقيين في مختلف مناطق البلاد ومساهمتها في تخفيف المعاناة عنهم بما تقدمه من مساعدات في القطاعات الصحية والغذائية والتربوية .

وكانت حملة (الكويت بجانبكم) قد وزعت في الرابع من شهر مارس الجاري مساعدات غذائية للنازحين في محافظات بابل والنجف وكربلاء. (كونا)