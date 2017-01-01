المشاركة الكويتية المتميزة بمعرض الرياض الدولي للكتاب تلقى اقبالا جماهيريا كبيرا

لقيت المشاركة الكويتية المتميزة بمعرض (الرياض الدولي للكتاب 2017) اقبالا جماهيريا كبيرا في اليوم الأول له.

وأكد عدد من المسؤولين والمشاركين بدور النشر الكويتيين بالمعرض في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الأربعاء أن الجمهور السعودي يعرف الانتاج الفكري والثقافي الكويتي جيدا وأن هناك ثقة بين القارىء السعودي والاصدارات الثقافية الكويتية بنيت منذ سنين تدعمها الثقافة المشتركة بين البلدين والشعبين.

وقال مدير معرض الكويت الدولي للكتاب في المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب سعد العنزي ل(كونا) أن معرض الرياض الدولي للكتاب يعتبر علامة فارقة في المعارض الإقليمية كأكبر المعارض اقبالا نظرا لعدد السكان في الرياض والقراء فيها ومن جميع مناطق المملكة.

وأكد العنزي ‏حرص المجلس منذ اولى انطلاقة للمعرض على المشاركة فيه لأهميته كتظاهرة ثقافية ولما نراه من إقبال كبير من الجمهور السعودي على اصدارات المجلس الوطني المختلفة.

وبين أن الهدف من المشاركة تأتي لعرض النتاج الثقافي الكويتي والتواصل مع اخواننا وأشقاءنا في المملكة ودول الخليج وكذلك لما بيننا من توأمة بين معرض الكويت الدولي للكتاب ومعرض الرياض في تبادل المشاركات وان نطلع أيضا على آخر الامور التنظيمية ‏والإصدارات والاحتكاك بالمثقفين وضيوف المملكة الزائرين في المعرض بما يصب لمصلحتنا ويزيدنا خبرة وتجربة وإبداع.

واوضح العنزي ان ‏الاقبال جدا طيب على اصدارات المجلس التي يعرفها الجمهور السعودي جيدا ويتابعها من مثقفين وقراء يحرصون جدا على اقتنائها.

من جانبه أكد الباحث في مركز البحوث والدراسات الكويتية عبدالعزيز الخطيب الحرص دائما على المشاركة في معرض الرياض الذي يعد من أهم المعارض على مستوى الوطن العربي لكثرة القراء هنا والباحثين ‏والمختصين ولما يشهده المعرض من اقبال كبير من الجمهور في يومه الأول.

وشدد الخطيب على الحرص من خلال المشاركة على نشر الثقافة الكويتية وتعريف القارىء بالإصدارات الثقافية التي تصدر من الكويت.

وبين انه لدى المركز الكثير من الكتب توثق سير الأعلام والشخصيات الكويتية ودوريات قديمة تمت تجديد بعضها وكذلك نشر وثائق الرحالة وتاريخ الكويت في شتى المجالات.

من ناحيته قال مدير عام شركة (بلاتنيوم) للنشر والتوزيع في الكويت ‏جاسم أشكناني أن معرض الرياض الدولي للكتاب يعتبر من افضل واهم المعارض في دول الخليج وفي المنطقة العربية والشرق الأوسط لافتا الى حرصهم الدائم على التميز في المشاركات.

واضاف ان هذه هي السنة الثامنة على التوالي التي يشاركون بها بمعرض الرياض مشيرا الى ان الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض في يومه الأول من الجمهور يؤكد أهميته ويبشر بزيادة الاقبال خلال الأيام القادمة.

وأكد أن الجمهور السعودي رائع جدا ومهم لنا وهو ما يجعلنا نحرص بأن نشارك بقوة وأن نتميز وان نوصل اصداراتنا اليه معربا عن الفخر بتمثيل دولتنا الحبيبة الكويت بصورة ممتازة "وهو ما يعد شرف لنا ونحن في الخليج نعتبر دولة واحدة وشعب واحد".

وبدوره أكد ‏سعد حربي من (دار مسارات) في الكويت أن معرض الرياض هو اكبر تظاهرة ثقافية في الشرق الاوسط ويتميز بتنوع الإصدارات وكثرة دور النشر المشاركة والجهات الحكومية الرسمية المشاركة.

وبين حربي أن ‏الحضور الجماهيري كثيف جدا في معرض الرياض وأن الزوار من القراء الذين يأتون ولديهم فكرة مسبقة عما يريدون ‏ولديهم ‏قائمة بأسماء الكتاب والكتب الذين يريدون القراءة لهم كونهم جمهور مطلع.

وشدد حربي على السعي ‏الدائم ‏من خلال المعارض ‏إلى تقديم اصدارات مميزة ‏ترضي ذائقة الجمهور ‏وتبرز الدور الثقافي الكبير لدولة الكويت بتقديم كتب واصدارات ذات مضمون راقي ‏بما نحمله من رسالة لايصال الأدب والفكر الكويتي الراقي لأخواننا القراء في السعودية.

وكانت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 قد انطلقت بوقت سابق اليوم الاربعاء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمشاركة عدد كبير من المؤسسات ودور النشر المحلية والعربية والاجنبية بينها دور نشر كويتية.

وقد افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل الطريفي المعرض الذي يقام تحت شعار (الكتاب .. رؤية وتحول) وتستمر فعالياته حتى 18 مارس الجاري بمشاركة ماليزيا كضيف شرف لهذه الدورة.(كونا)