(الكويت إلى جانبكم) توزع الدفعة الثانية من مستلزمات الإيواء بمحافظة (لحج) اليمنية

وزعت حملة (الكويت إلى جانبكم) أمس السبت الدفعة الثانية من مستلزمات الإيواء المخصصة لمحافظة (لحج) اليمنية.

وقالت (الهيئة اليمنية - الكويتية للاغاثة) في بيان ان توزيعات اليوم استهدفت أكثر من 646 أسرة نازحة من منطقتي (كرش) و(القبيطة) واحتوت المستلزمات الإيوائية على فرش و(بطانيات) وأدوات المطبخ والنظافة.

واكد عضو الهيئة إبراهيم القرشي في البيان ذاته الاستمرار في توزيع هذه الإغاثة العاجلة المقدمة من دولة الكويت موضحا انه في الأسبوع الماضي استهدفت حملة (الكويت إلى جانبكم) أكثر من 450 أسرة في مديرية (طور الباحة) بالمحافظة نفسها.

وأضاف أن الحملة "تدخلت في العديد من القطاعات في هذه المحافظة" من خلال توزيع السلات الغذائية وترميم المدراس والجامعات وكذلك التدخل في القطاع الصحي بتوفير العديد من الأدوية والمستلزمات الصحية الى جانب تنفيذ مشاريع مياه متعددة في (لحج).

وأعرب القرشي عن السعادة بتوزيع هذه المستلزمات للنازحين وإعادة البسمة إلى شفاههم من خلال رفع بعض المعاناة التي يعانوها بسبب النزوح من منازلهم ومناطقهم.

ونقل البيان عن مدير عام مكتب محافظ (لحج) صالح محمود اعرابه عن الشكر للقائمين على حملة (الكويت إلى جانبكم) لاهتمامها بالنازحين من خلال تزويدهم بمستلزمات الإيواء والذي من شأنه التخفيف من معاناتهم في ظل المواجهات العسكرية على حدود المديرية.

وأضاف "أن هذا الدعم المقدم للنازحين يعمل على الحد من معاناة النازحين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب في مديرياتهم والذين تتطلب حالتهم المادية دعمهم في ظل حياة النزوح التي عملنا في السلطة المحلية بالمديرية على تذليل الصعاب أمامهم وتسخير الظروف كي تصبح أكثر ملاءمة للنازحين".

يذكر ان حملة (الكويت الى جانبكم) تعمل في مجال الاغاثة العاجلة في اليمن من خلال خمسة قطاعات هي الغذاء والماء والتعليم والايواء اضافة الى الصحة.

وتم تشكيل لجنة ميدانية اغاثية تحت اسم (الهيئة اليمنية - الكويتية للاغاثة) وهي تضم عددا من الجمعيات اليمنية والكويتية الهادفة لايصال المساعدات المقدمة من دولة الكويت الى الشعب اليمني. (كونا)