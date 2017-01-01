(الداخلية): افتتاح اسبوع المرور الخليجي الـ 33 تحت شعار (حياتك أمانة)

اعلنت وزارة الداخلية أمس الاحد افتتاح أسبوع المرور الخليجي الثالث والثلاثين الذي يقام هذا العام تحت شعار (حياتك أمانة) الذي تستمر فعالياته حتى الـ 18 من مارس الحالي.

وقالت الوزراة في بيان صحافي ان أسبوع المرور الخليجي لهذا العام بدأ بتوزيع الدوريات على تقاطعات الدائري المطويات التوعوية على قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين.

وأضافت ان أعضاء الوفود الخليجية المشاركة في الاسبوع الخليجي قاموا بجولة شملت غرفة العمليات وغرفة التحكم اذ تعرفوا على الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة في تنظيم المرور وضمان انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق في أنحاء الكويت اضافة إلى جهود الإدارة في سبيل إنجاح أسبوع المرور الخليجي.

وأشارت الى ان شعار أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام يتضمن الدعوة الى تضافر جميع الجهود من أجل الحد من حوادث الطرق وما ينجم عنها من خسائر جسيمة في الأرواح كما تهدف الفعاليات إلى تبادل الخبرات في مجال المرور بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الوزارة انه على هامش اسبوع المرور الخليجي يقام معرض أسبوع المرور الخليجي 2017 الذي تنظمه الادارة العامة للمرور بمجمع الافنيوز ومجمع 360 بمشاركة العديد من الجهات مثل الطوارئ الطبية وإدارات المرور المختلفة وإدارة نظم المعلومات والإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني.

ولفتت الى ان المعرضين يستقبلان رواد المجمعين من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء بداية من أمس الاحد الى 18 مارس الحالي بهدف تسهيل فتح بلوك المخالفات المقفلة ما عدا المخالفات الجسيمة.

وذكرت الوزارة ان المعرضين يتضمنان تعريفا باختبارات القيادة النظرية وتقديم شرح عن مهام وعمل الادارة العامة للمرور داعية الجميع إلى زيارة المعرضين من أجل إنهاء الاجراءات الخاصة بالمخالفات المرورية المتراكمة.

وقال ان الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أعدت حملة اعلامية متكاملة لمواكبة هذا الأسبوع عبر عمل فلاشات تلفزيونية وإذاعية وصحفية تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي اضافة الى توزيع البروشورات والبوسترات التوعوية الخاصة بهذه الفعالية السنوية. (كونا)