باحثان كويتيان يحصدان جائزتي في المنتدى الاحصائي الخليجي الاول

حصد الباحثان الكويتيان خالد الربيع ولطيفة الفداغي جائزتي مسابقة (البحث الاحصائي للشباب) في المنتدى الاحصائي الخليجي الاول والتي أقامها المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الفائز بالمركز الاول في المسابقة الباحث الربيع في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس الاثنين على هامش المنتدى ان حصوله على الجائزة جاء عن بحثه في تحليل البيانات الضخمة مشيرا الى انه تمكن من ايجاد اكثر من طريقة لتحليل البيانات الضخمة.

وذكر الربيع انه ومن خلال قيامه بالبحث وتحليل البيانات اكتشف ان علاقة عدد من العناصر قد تتسبب بتلويث الهواء بدولة الكويت وكذلك توصل الى تأثير درجة الحرارة على طبقة (الاوزون) مبينا انه غير مختص بعلوم البيئة ولكنه اكتشف ذلك من خلال تحليل البيانات.

وأكد ان الجائزة تدفعه ليواصل مشواره ويجتهد اكثر مهديا فوزه الى سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي ولاسرته التي دعمته ولاساتذته الذين حفزوه على الاجتهاد اكثر.

من جانبها قالت الفائزة بالمركز الثاني الباحثة الفداغي ل(كونا) ان بحثها كان عن احصاء ومعالجة ونمذجة البيانات الخاصة بقطاع التعليم بدولة الكويت بحيث أجرت محاكاة لادارات التعليم بالقطاعين العام والخاص من مرحلة رياض الاطفال حتى المرحلة الثانوية للتنبوء بالاعداد المستقبلية واحتياجات التعليم لعشر سنوات قادمة.

وبينت الفداغي ان دراستها اعتمدت على المنهج الكمي الذي يحتاج الى أرقام ومعلومات حقيقية وهو ما وجدته في دولة الكويت ما ساعدها على الخروج بنتائج دقيقة وصلت الى نسبة 99 بالمئة متوافقة مع الأرقام الحقيقية ما اعطى الاداة وهي نموذج مطور من منظمة (اليونيسكو) التي استخدمتها مصداقية بما يساعد في التخطيط ودعم السياسات المستقبلية.

ولفتت الى ان الجائزة دافع مهم لها لمواصلة البحوث والاجتهاد للوصول الى دراسات اكثر يستفيد منها الجميع معربة عن الفرحة والفخر بهذا الفوز الذي تهديه الى دولة الكويت الحبيبة.

وكانت فعاليات المنتدى الاحصائي الخليجي الاول انطلقت بالعاصمة السعودية في وقت سابق من اليوم الاثنين تحت شعار (تعزيز الشراكات الاحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون) والذي تنظمه الهيئة العامة للاحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى ثلاثة أيام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود. (كونا)