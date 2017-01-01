المعتوق: دولة الكويت عاصمة عالمية للاغاثة والانسانية

قال رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق ان دولة الكويت اصبحت عاصمة عالمية للاغاثة والانسانية فقد جبلت منذ القدم على عمل الخير.

جاء ذلك في تصريح له مساء امس الاربعاء عقب تكريمه من قبل معرض ومؤتمر دبي الدولي للاغاثة والتطوير (ديهاد) كأحد رموز العمل الخيري في الخليج العربي.

واعرب المعتوق عن اعتزازه بالتكريم الذي حصل عليه باعتباره يعكس مكانة الكويت المرموقة في مجال العمل الخيري والانساني.

وشكر المعتوق القائمين على المعرض والمؤتمر على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لتطوير العمل الخيري الانساني.

ووجه المعتوق الشكر كذلك الى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رعايته للمعرض ودعمه المستمر لاعمال الخير في المنطقة مشيدا بتوجيهات سموه بتسمية عام 2017 (عاما للخير) بحيث يكون فيه عمل الخير استراتيجية حكومية شاملة.

يذكر ان معرض ومؤتمر دبي الدولي للاغاثة والتطوير يقام للمرة ال14 في امارة دبي ويتخذ شعار (تأثير الازمات والكوارث على الاطفال) لنسخته الحالية.

ويسلط المؤتمر الضوء على اهم المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمعات والبلدان المنكوبة والعمل على تحسين استجابة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية لمواجهة الأزمات التي تضاعف اعداد الضحايا خاصة النساء والأطفال.(كونا)