كويتي يفوز بجائزة تصميم وتصنيع الدراجة النارية في معرض اماراتي للسيارات

حصل المصمم الكويتي حسين سالمين على جائزة أجمل تصميم وصناعة للدراجة النارية في معرض الامارات للسيارات والدراجات المعدلة الذي اختتم فعالياته اليوم السبت في أرض المعارض بالعاصمة الاماراتية.

وعبر سالمين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة في هذا المعرض الذي يعد من اكبر المعارض في الشرق الاوسط (كستم شو).

واوضح انه تم اختياره من قبل اللجنة المنظمة لهذا المعرض للمشاركة في مسابقة أفضل تصميم وتصنيع للدراجة النارية والتي نافسه فيها مصمم بريطاني شرط ان يتم تجميعها وتشغيلها في المعرض.

وقال سالمين انه قام بتصنيع أغلب قطع الدراجة النارية داخل دولة الكويت وخلال فترة ثلاثة اشهر مضيفا انه من شروط المسابقة ان تتم عملية التركيب والتجميع خلال يومين على ان يتم تشغيلها في اليوم الختامي امام الجماهير التي ترشح الفائز.

وذكر انه حصل على عدة جوائز في العديد من المعارض القارية والعالمية للسيارات والدراجات المعدلة في هذا النشاط الذي زاوله منذ 16 عاما مضيفا ان مشاركته المقبلة ستكون العام المقبل في ألمانيا.

وكانت فعاليات المعرض انطلقت يوم الخميس الماضي وتضمن احدث منتجات وخدمات تعديل السيارات عبر العديد من الاجنحة الدولية ومنها جناح لدولة الكويت كما اشتمل على عروض السيارات الكلاسيكية والدفع الرباعي وجولات القيادة الاستعراضية. (كونا)