انطلاق فعاليات معرض دبي الدولي للانجازات الحكومية بمشاركة كويتية

انطلقت فعاليات معرض (دبي الدولي للانجازات الحكومية) أمس الاحد في امارة دبي بمشاركة 80 جهة محلية وخارجية يمثلون 20 دولة منها الكويت التي تشارك بست جهات حكومية وجهة خاصة.

وتتمثل الجهات الحكومية الكويتية في مركز الشيخ صباح الاحمد للموهبة والابداع والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومكتب الشهيد والادارة العامة للاطفاء والامانة العامة للاوقاف وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الى جانب الجهة المنسقة اكاديمية (ديكم) للادارة القيادية).

وفي هذا الاطار قال المنسق العام لبرنامج دبي للاداء الحكومي المتميز والمعرض الدكتور احمد نصيرات في بيان صحفي ان الهدف من المعرض هو رفع مستويات الكفاءة الادارية والابتكار في الجهات الحكومية المحلية والخارجية لتحقيق افضل النتائج وسعادة المتعاملين.

واعتبر نصيرات ان المعرض يعد ممارسة مهمة تساهم في تعريف الاستراتيجيات والنماذج المعتمدة التي أثبتت نجاحها في احتواء نفقات الحكومة وترسيخ القواعد العامة التي تساعد صناع القرار في مختلف الحكومات واستهداف برامج وخدمات حكومية عالية الاداء.

واشار الى ان عملية دمج الابتكار التكنولوجي مع الانشطة الحكومية تسهم الى حد كبير في احداث نقلة نوعية في طبيعة العمل الحكومي لافتا الى ان ابرز سمات الحوكمة الفعالة والذكية في الوقت الحاضر هي الانتاجية والاداء وتحقيق الدخل والقيادة الفعالة. ويتضمن المعرض الذي يحمل شعار (حكومات وطنية .. انجازات عالمية) ثلاث ورش عمل حول الحكومة الذكية والفعالة والقيادة الاستراتيجية والخدمات المبتكرة. (كونا)