انطلاق فعاليات معرض دبي الدولي للانجازات الحكومية بمشاركة كويتية
وتتمثل الجهات الحكومية الكويتية في مركز الشيخ صباح الاحمد للموهبة والابداع والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومكتب الشهيد والادارة العامة للاطفاء والامانة العامة للاوقاف وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الى جانب الجهة المنسقة اكاديمية (ديكم) للادارة القيادية).
واعتبر نصيرات ان المعرض يعد ممارسة مهمة تساهم في تعريف الاستراتيجيات والنماذج المعتمدة التي أثبتت نجاحها في احتواء نفقات الحكومة وترسيخ القواعد العامة التي تساعد صناع القرار في مختلف الحكومات واستهداف برامج وخدمات حكومية عالية الاداء.
واشار الى ان عملية دمج الابتكار التكنولوجي مع الانشطة الحكومية تسهم الى حد كبير في احداث نقلة نوعية في طبيعة العمل الحكومي لافتا الى ان ابرز سمات الحوكمة الفعالة والذكية في الوقت الحاضر هي الانتاجية والاداء وتحقيق الدخل والقيادة الفعالة. ويتضمن المعرض الذي يحمل شعار (حكومات وطنية .. انجازات عالمية) ثلاث ورش عمل حول الحكومة الذكية والفعالة والقيادة الاستراتيجية والخدمات المبتكرة. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
وزير النفط العراقي: الانتهاء قريبا من إنجاز مشروع إمداد الكويت بالغاز
قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الاحد ان بلاده تتمتع بعلاقات تعاون جيدة مع دولة الكويت مرجحا الانتهاء قريبا من انجاز مشروع امدادها ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و (كويت 15)
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض المؤشر السعري بواقع 06ر8 نقطة ليبلغ مستوى 7021 نقطة في حين ارتفع الوزني و(كويت 15) بواقع ... التتمة
(الصندوق الكويتي للتنمية) يوقع مع مفوضية الأمم المتحدة اتفاقية منحة لمساعدة اللاجئين السوريين
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد اتفاقية منحة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 10 ملايين دولار امريكي لتقديم ... التتمة
7 أسباب تدفعك لاستخدام تيليغرام بدلاً من واتساب
نهاية شهر مارس الماضي، أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليغرام عن جلب ميزة المكالمات الصوتية إلى تطبيقها على الهواتف الذكية.وبذلك تكون تيليغرام قد وفرت الميزة الأهم ... التتمة