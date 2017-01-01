اختيار مزارع كويتي ضمن افضل ثلاثة لنيل جائزة الشرق الاوسط الزراعية في دبي

أعلنت جائزة الشرق الاوسط الزراعية في دبي عن فئة الابتكار الزراعي عن اختيار المزارع الكويتي يوسف الكريباني للعام الثاني على التوالي ضمن افضل ثلاثة مرشحين لنيل الجائزة.

وقال الكريباني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين انه تتنافس سنويا مئات الشركات والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الزراعية حول العالم من اجل نيل الجائزة لما لها من اهمية كبيرة في القطاع الزراعي اذ تعتبر واحدة من اكبر الجوائز الزراعية في المنطقة.

واوضح ان نظام الجائزة لا يقتصر على دول الشرق الاوسط فقط بل يسمح لجميع الشركات والمنظمات الزراعية حول العالم بالدخول بالمنافسة اذا كانت تمتلك فرعا لها في منطقة الشرق الاوسط كحال اغلب الشركات الامريكية والاوروبية الكبيرة التي تمتلك الكثير من الخبرات والكفاءات المميزة في عالم الزراعة مما رفع اعداد المشاركين من اغلب دول العالم وبالتالي اصبحت المنافسة اصعب.

وذكر الكريباني انه بعد تقييم المئات من المشاركين من قبل لجنة الحكام تم اختياره ليكون من افضل ثلاثة تقدموا للجائزة مبينا انه تقدم منفردا وللعام الثاني على التوالي بمشروع متكامل عن زراعة نوادر الخضار التي نجح بزراعتها لاول مرة على مستوى الشرق الأوسط.

وبين ان نوادر الخضار التي نجح بزراعتها تتضمن الطماطم السوداء والفراولة البيضاء والذرة الحمراء وغيرها الكثير.

وعن مشاركته بشكل منفرد قال انه فضل المشاركة بشكل منفرد ومنافسة الشركات والمنظمات العالمية لاثبات قدرة الشباب الكويتي على الانجاز والعطاء من اجل رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية مضيفا انه سيواصل العمل من اجل تطور القطاع الزراعي وجعل الكويت خضراء.

يذكر ان الجائزة تتعرف على الإنجازات البارزة للأفراد والإدارات والفرق أو المنظمات التي ساهمت في نمو وتطوير الزراعة وتربية الأحياء المائية والصناعة البيطرية مع التركيز على أفضل الممارسات والابتكار و يتم التصديق على جوائز 2017 رسميا وحكمت من قبل وزارة تغير المناخ والبيئةالاماراتية. (كونا)