الأحمر يزور غرب اليمن ويؤكد أن النصر وشيك
قام الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية بزيارات للمنطقة العسكرية الخامسة
غربي اليمن، وقال إن عودة الدولة هو الحل الوحيد لأزمة البلاد، مؤكدا أن قوات الشرعية باتت على وشك الانتصار على مليشيات الحوثيين.
وخلال ثلاثة أيام متتالية، قام نائب الرئيس اليمني بزيارات للمنطقة العسكرية الخامسة غربي البلاد، وتفقد سير العمليات العسكرية في ميدي وحرض.
كما ترأس الأحمر اجتماعات متفرقة ضمت قائد المنطقة العسكرية الخامسة وقادة الوحدات، بحضور قادة عسكريين من القوات السعودية.
وقال الأحمر إن المخرج الوحيد من الوضع الصعب الذي تسبب فيه الانقلابيون هو عودة الدولة واسترجاع مؤسساتها، بما يضمن حماية اليمنيين وأمنهم واستقرارهم، مضيفا أن اليمنيين على وشك الانتصار ودحر المؤامرات الإيرانية، على حد تعبيره.
يذكر أن الأحمر قام بزيارة محافظة حجّة غربي اليمن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث التقى وجهاء المنطقة وأعيانها، وحثهم على التصدي لعمليات التجنيد من قبل الحوثيين وحلفائهم.
(الجزيرة)
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