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(الهلال الاحمر الكويتي) يوزع 1500 سلة غذائية على نازحي الموصل

3 hours 17 minutes ago
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(الهلال الاحمر الكويتي) يوزع 1500 سلة غذائية على نازحي الموصل

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