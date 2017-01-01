(الهلال الاحمر الكويتي) يوزع 1500 سلة غذائية على نازحي الموصل

اعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الثلاثاء توزيع 1500 سلة غذائية على النازحين العراقيين في الاحياء المحررة من مدينة الموصل في طار حملة (الكويت بجانبكم).

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الكويت وضعت ضمن حملة (الكويت بجانبكم) خطة اغاثية للنازحين من الموصل تم بموجبها تخصيص 150 طنا من المواد الغذائية لتوزيعها على أهالي الموصل في الاحياء المحررة.

واضاف ان حملة المساعدات التي تجري باشراف القنصلية العامة لدولة الكويت في أربيل ومؤسسة البارزاني الخيرية تستهدف اكثر من 5000 عائلة داخل مدينة الموصل.

من جهته قال رئيس مؤسسة البارازني الخيرية موسى احمد في تصريح مماثل " قمنا اليوم بتوزيع 1500 سلة غذائية على اهالي حي سومر المحرر حديثا" متقدما بالشكر الى دولة الكويت على مساعدة النازحين العراقيين وايصال المعونات الانسانية الى داخل المدن المحررة.

وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي قد بدأت حملتها الجديدة مع مطلع عام 2017 بتوزيع مساعدات غذائية وصحية وحياتية اضافة الى بناء مدارس ومراكز صحية خاصة للنازحين العراقيين في شمال العراق. (كونا)