بيان من التجمع الإسلامي السلفي حول الخلاف الخليجي

انطلاقا من تعاليم ديننا العظيم، وهدي نبيا الكريم صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الاصلاح بين الأخوة والاشقاء من قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، فإننا في التجمع الإسلامي السلفي نناشد أصحاب الجلالة والفخامة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التمسك بالوحدة والائتلاف، وعدم الفرقة والاختلاف، وندعوهم إلى التسامح، وتوحيد الصف، واتفاق الكلمة على هدف واحد وهو التعاون والتكاتف، لما في ذلك من قوة لدولنا، ومنعة لشعوبنا، ودرءا لأطماع الحاقدين والمتربصين بنا، مصداقا لقوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) ولا شك أن الأمم لا تتقدم، ولا تجتمع كلمتها، ولا يهابها عدوها إلا بالتضامن والتعاون فيما بينها، قال صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه)، وقال صلى الله عليه وسلم: (مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر).

وقد فوجئنا كما فوجئت شعوب دول الخليج العربي بالخلاف الذي تناولته وسائل الاعلام وظهر بشكل غير مسبوق مما أثار انزعاجا وقلقا كبيرا على دول الخليج ومستقبلها وشعوبها التي كانت تطمح للمزيد من التقارب والوحدة الكونفدراليه .

وفي هذا السياق نؤكد ان الخطر المتربص إنما يهدد جميع دول الخليج العربي ولا يستثني أي دولة منها وأن على دول الخليج العربي أن تنتبه لهذا الخطر وتضعه نصب عينيها وتتوحد في الوقوف أمامه بعد أن فتك بعده دول عربية وأفقدها الأمان والاستقرار .

ولاشك أن الأمل كبير في الله في أن تتغلب الحكمة والحنكة لدى قادة مجلس التعاون الخليجي في تجاوز هذه المحنة التي ألمت بنا جميعا دولا وشعوبا سائلين الله عز وجل أن يعيد الوحدة والتعاون لدولنا وأن نعيش جميعا في عزة وكرامة ونصر.

10 رمضان 1438

05 يونيو 2017