محمد بن راشد يدعو الإعلام للأمانة والموضوعية

دعا محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسائل الإعلام إلى أن تكون عونا للمجتمع العربي على تخطي "هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة بكل ما تحمله من صعوبات".



وأكد في لقاء مع القيادات الإعلامية الإماراتية والعربية على دور الإعلام في مواجهة التحديات الراهنة وتحفيز الطاقات لتجاوزها.



وأضاف بن راشد أن الإعلام هو عين المجتمع على الواقع من حوله، وعليه أن يكون أمينا في نقل تفاصيله وموضوعيا في تحليل أبعاده.