الأمين العام للأمم المتحدة يدعم جهود الكويت لرأب الصدع الخليجي

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس

أعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس الاربعاء عن تأييده الكامل لجهود دولة الكويت الرامية الى تخفيف حدة التوتر وتعزيز الحوار الفعال لحل الأزمة الخليجية.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية ان الامين العام يتابع عن كثب الازمة في منطقة الخليج.

واعرب دوجاريك عن اقتناعه بأهمية الحل الاقليمي مؤكدا ان غوتيريس تحدث أمس الاربعاء مع الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية بعد عدد من الاتصالات الاخرى للتعبير عن دعمه الكامل لجهود الكويت وإزالة التوتر وتشجيع الحوار الفعال.

وكان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد زار في إطار جهوده المذكورة كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وتلقت جهود سمو الأمير لرأب الصدع الخليجي دعما دوليا اذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في تصريحات سابقة عن دعم أمريكي كبير لمساعي وجهود الوساطة التي يقوم بها سمو امير البلاد للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الخليجية قائلا "نعم سنؤيد جهود الوساطة هذه مع امير دولة الكويت".(كونا)