أول سفينة مواد غذائية تبحر من إزمير التركية إلى قطر

غادرت أول سفينة تحمل مواد غذائية من ميناء إزمير، غربي تركيا، متجهة إلى قطر، التي تفرض عليها بعض دول الخليج مقاطعة.

وتحمل السفينة، التي أبحرت صباح اليوم الخميس، على متنها قرابة 4 آلاف طن من الخضار والفواكه والحبوب.

وقالت المديرة العامة للشركة الناقلة للمواد الغذائية، إيبك دميرجي للأناضول "من غير الممكن نقل المواد الغذائية عبر البر بسبب أزمة المقاطعة على قطر".

وأضافت دميرجي أن الشحنات السابقة أُرسلت عبر الجو، وبدأت الشركة بعدها الشحن عبر البحر بسبب عدم قدرة النقل الجوي على تلبية الاحتياجات".

وأشارت أن السفن سترسو في ميناء بالعاصمة القطرية الدوحة بعد 10 أيام. مشيرًا أنها الشحنة البحرية الأولى من المواد الغذائية إلى قطر.

وأمس الأربعاء قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في تصريح للأناضول، إن "تأمين احتياجات دولة قطر عن طريق الطائرات، لا يمكن أن يستمر، لتكلفته الباهظة".

ولفت في هذا السياق، إلى أن "تركيا أرسلت إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، 105 طائرات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الأخرى".

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت قطر على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.