أميركا تدعم وساطة الكويت وتحث الأطراف لمناقشات مثمرة
التقى وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله الصباح.
وذكر بيان الخارجية الأميركية أن تيلرسون جدد دعم بلاده لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية ودعوته الأطراف كافة لضبط النفس للسماح بإجراء مناقشات دبلوماسية مثمرة.
كما اتفق الوزيران على أهمية مشاركة الجميع في وقف الإرهاب ومواجهة التطرف.
وكانت الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين قدمت عبر الوسيط الكويتي قائمة بعدة مطالب، من بينها وقف عمليات التحريض الإعلامي وتسليم مطلوبين وقطع علاقات الدوحة بتنظيمات إرهابية.
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