الإمارات: على قطر الاختيار بين مجلس التعاون وإيران

سفير دولة الإمارات في موسكو في صورة نشرتها الغارديان

أعلن سفير دولة الإمارات في موسكو، عمر غباش، في تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية، أن الدول المقاطعة تدرس فرض عقوبات جديدة على قطر، مشيراً إلى أن عليها الاختيار بين مجلس التعاون الخليجي وإيران.



ولدى سؤاله عن احتمال اندفاع الدوحة إلى طهران، قال غباش: "للأسف كانت قطر بين ذراعي إيران ودعمت جماعات التطرف لفترة طويلة".



وأكد السفير الإماراتي أن قطر لا تستجيب بشكل إيجابي مع المطالب التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشدداً على أنها ستواجه عزلة لا نهائية في حال رفضها للمطالب.



وذكر أن طرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجي ليس الخيار الوحيد المطروح، مضيفاً أنه "سيتم تخيير الشركاء التجاريين بين التعامل معنا أو مع قطر".



كما لفت إلى أن الدول التي طالبت بنظام مراقبة غربي على الدوحة ستقبل بأن يطبق هذا النظام عليها لضمان عدم قيام أي منها بتمويل الإرهاب.



وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الثلاثاء، إن الدول العربية التي اتخذت قرارا بمقاطعة الدوحة لا تنوي التفاوض معها بشأن قائمة من 13 مطلباً لإنهاء المقاطعة.



وأشار الجبير إلى أن قائمة المطالب ليست قابلة للتفاوض، لافتاً في مقابلة مع وسائل إعلام أميركية في واشنطن إلى أن الكرة باتت في ملعب قطر التي عليها أن تتوقف عن دعم التطرف والإرهاب في المنطقة.



وكانت الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد قدمت عبر الوسيط الكويتي قائمة بمطالب عدة، من بينها وقف عمليات التحريض الإعلامي وتسليم مطلوبين وقطع علاقات الدوحة بتنظيمات إرهابية