قطر تؤكد استمرار دعمها للمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب
وشدد ال ثاني عقب لقائه وزير الدولة لشؤون الدفاع في المملكة المتحدة توبايس الوود على أن مكافحة الإرهاب في المنطقة هي "مسألة أولوية للأمن القومي والإقليمي والعالمي".
وكان وزير الخارجية القطري قد اجتمع الليلة الماضية مع عدد من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم وأطلعهم على مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة مؤكدا موقف دولة قطر الثابت في الدعوة للحوار.
وبحث ال ثاني مع النواب البريطانيين أهمية العلاقات التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة خاصة في مجال الطاقة والاقتصاد وسبل تعزيز التعاون الثنائي لإرساء الأمن والسلام في المنطقة.
يذكر ان وزير الخارجية القطري يقوم بزيارة الى المملكة المتحدة لاطلاع المسؤولين والسياسيين البريطانيين على مستجدات الأزمة الخليجية.
وكان وزراء خارجية السعودية ومصر والبحرين والامارات قد اعربوا عقب اجتماع عقد امس الاربعاء في القاهرة لبحث الموقف من الخلاف القائم مع قطر عن الاسف لما اظهره "الرد السلبي" الوارد من قطر معربين عن الامل في ان "تتغلب الحكمة وتتخذ قطر القرار الصائب".
واتفق وزراء الدول الاربع على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم المقبل في المنامة.
ويقود سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وساطة لاحتواء الخلاف بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين وومصر لرأب الصدع الخليجي.(كونا)
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