الرئيس التركي: نؤيد جهود الوساطة الكويتية لحل الازمة الخليجية

اعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تأييده لجهود الوساطة التي تبذلها دولة الكويت من أجل حل الأزمة الخليجية.

جاء ذلك في تصريح صحفي نشرته صحيفة (حرييت ديلي نيوز) التركية على موقعها الالكتروني مساء يوم أمس الأحد لدى عودة أردوغان من مدينة هامبورغ الألمانية عقب حضوره اجتماعات قمة مجموعة العشرين (جي 20).

ونقلت الصحيفة عن أردوغان القول أن الكويت تلعب دور الوسيط في هذه المسألة مشيرا إلى انه سيقوم بجولة خليجية للمساهمة في إعادة الحوار بين الطرفين.

وأضاف "نخطط لزيارة قطر والكويت والسعودية على وجه التحديد في جولة دبلوماسية خاصة بعد 15 يوليو" والتي تصادف الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشل.

واوضح انه بحث الازمة الخليجية مع نظيريه الامريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين وأكد لجميع القادة الذين التقاهم على هامش قمة مجموعة العشرين الحاجة إلى إيجاد حل للأزمة عن طريق الحوار.

ويقود سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وساطة لاحتواء الخلاف بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى لرأب الصدع الخليجي. (كونا)