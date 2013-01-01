قرقاش: دفع الدوحة مليار دولار في صفقة الصيادين كانت النقطة التي دفعتنا للتحرك

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن تقديم قطر لمليار دولار بينها 700 مليون للمليشيات الشيعية والحرس الثوري بالعراق في صفقة الصيادين القطريين كانت النقطة التي أدت إلى التحرك سريعاً واتخاذ الإجراءات في حقها.

ودعا الوزير الإماراتي إلى حل إقليمي للأزمة مع قطر ورقابة دولية لمدى التزام الدوحة بالحل، لمراقبة التمويل والبث، ولضمان ألا تعود قطر مجدداً لدعم الإرهاب.

ونفى قرقاش، خلال كلمة له بمنتدى في العاصمة البريطانية لندن، ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولية الإمارات عن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في مايو الماضي، كما نفى إرسال طلب إلى الفيفا بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر.

وأشار إلى أن الدوحة لم تلتزم باتفاقي الرياض 2013 و2014، كما نسفت الوساطة برفضها جميع المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة.

وأكد قرقاش أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لحل الأزمة، و"أننا لن نصعد الأزمة أكثر خارج ما تمنحه لنا حقوقنا السيادية"، مشيراً إلى أن الدول المقاطعة لن تطلب من شركائها الدوليين العمل معها أو مع قطر.

وأبان أن الدول الأربع لديها تحفظات على قناة الجزيرة بنسختها العربية وأن قطر بحاجة لمعالجتها بالجلوس على الطاولة والنقاش، مؤكداً أن الجزيرة أنشئت لأغراض خارجية وأنها ليست محطة تلفزيونية مستقلة بل منصة للتشدد والإرهاب والجهاديين، مشدداً على أن هناك حاجة لوقف تمويل الإرهاب ووقف دعم رسالة التحريض وخدمة رواية المتشددين.

وأكد أن الدول الأربع ترى مؤشرات بأن ضغطها على قطر يؤتي بنتائج، مرحباً في هذا الصدد بمذكرة التفاهم الأمريكية القطرية لوقف تمويل الإرهاب معتبراً أنها جاءت نتيجة لضغط دول التحالف الرباعي.