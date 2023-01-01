إردوغان يعتزم القيام بجولة خليجية في 23 و24 يوليو



قالت الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن الرئيس رجب طيب إردوغان يعتزم زيارة السعودية والكويت وقطر في 23 و24 يوليو تموز.



وإردوغان حليف قوي لقطر في خلافها مع جيرانها الخليجيين العرب. وانتقد قائمة مطالب قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة الشهر الماضي بسبب مزاعم متعلقة بتمويل قطر لجماعات إرهابية وبتحالفها مع إيران العدو اللدود لتلك الدول وهي مزاعم تنفيها قطر.