سمو الأمير وأردوغان يبحثان سبل حل الأزمة الخليجية

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل الدوحة الاثنين، في ختام جولة خليجية شملت السعودية والكويت.



وبحث الزعيمان سبل حل الأزمة الخليجية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في المنطقة.



وفي لقاء مع الجزيرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن موقف بلاده من الأزمة يرتكز على ضرورة رفع الحصار أولاً عن قطر، وبعدها يمكن مناقشة أي مطالب بين أطراف الأزمة.



وكان الرئيس التركي أجرى مساء أمس الأحد مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في العاصمة الكويتية، تطرقت للعلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت والرئيس التركي أجريا مباحثات رسمية بحضور رئيس الوزراء ونائبه ووزير الخارجية الكويتيين، ولم تشر الوكالة إلى ما تمخض عنه الاجتماع بشأن الأزمة الخليجية التي تقوم فيها الكويت بدور الوسيط.

أردوغان بحث مع أمير الكويت سبل حل الأزمة الخليجية (وكالة الأنباء الكويتية)

وقبل الكويت، زار الرئيس أردوغان أمس الأحد المملكة العربية السعودية، حيث التقى في جدة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، ودعا الرياض للمساهمة في حل الأزمة القائمة بين دول خليجية وقطر.

وكان الرئيس التركي جدد دعم بلاده للوساطة الكويتية في أزمة الخليج، ودعا الدول الأخرى في المنطقة والأسرة الدولية إلى تقديم "دعم قوي" لجهود أمير الكويت لرأب الصدع بين قطر من جهة، والسعودية والبحرين والإمارات ومصر من جهة ثانية.



دعوة للرياض

واستبق أردوغان جولته الخليجية بتصريحات دعا فيها الرياض للمساهمة في حل أزمة الخليج، مشددا على أن العالم الإسلامي ليس بحاجة إلى مزيد من الانقسام، معتبرا أن الدوحة التزمت سياسة عاقلة.

وقبل مغادرة تركيا، قال أردوغان إن "السعودية هي الدولة الكبرى بين الأشقاء في الخليج، ولهذا سيكون لها الدور الأكبر في حل الأزمة في الخليج، وكما قلت مرارا فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان هو الاسم الأول الذي يمتلك وسائل حل الأزمة في الخليج".

أردوغان التقى أمس الأحد ملك السعودية وقال إن الرياض سيكون لها الدور الأكبر في حل أزمة الخليج (رويترز) وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن جلسة المباحثات تناولت العلاقات بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله. ويرافق أردوغان في جولته الخليجية زوجته أمينة ووزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة والدفاع، فضلا عن رئيسي الأركان العامة للجيش والاستخبارات العامة. تصريحات موغيريني

وفي سياق متصل، قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن زيارتها للكويت أمس الأحد كانت ممتازة، وذلك بعدما تباحثت مع أمير الكويت بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد. وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية في سياق الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لحل الأزمة الخليجية. وأكدت موغيريني لوكالة الأنباء الكويتية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الوساطة الكويتية، داعية أطراف الأزمة إلى عقد مباحثات مباشرة، والدخول في مفاوضات للاتفاق على مبادئ واضحة وخريطة طريق لحل الأزمة القائمة.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة