إردوغان: جولة الخليج مثمرة والمساعي ستتواصل



(رويترز) - وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء جولته في الخليج للتعامل مع أزمة قطر بأنها "مثمرة وناجحة" وذلك بعد محادثات دامت يومين لم تسفر فيما يبدو عن تقدم فوري نحو رأب الصدع.



وقال إردوغان لمشرعين من حزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال اجتماع برلماني "الزيارات خلال الجولة الخليجية كانت مثمرة وناجحة".



وأضاف "الاتصالات التي أجريناها خلال هذه الزيارة كانت مفيدة وسنواصل مساعينا من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة بعزم مطرد".