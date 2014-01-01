قوات تركية تجري تدريبات عسكرية في قطر
(رويترز) - قالت وسائل إعلام قطرية إن قطر أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع قوات تركية يوم الاثنين في استعراض لتحالفهما الاستراتيجي بعد شهرين من مقاطعة دول عربية لقطر إثر اتهامات لها بدعم الإرهاب.
وقالت صحيفة الشرق القطرية إن المناورات تهدف إلى إعداد القوات المسلحة القطرية للدفاع عن المرافق "الحيوية والاقتصادية والاستراتيجية والبنية التحتية".
ووافق البرلمان التركي على عجل يوم السابع من يونيو حزيران على السماح لمئات من القوات التركية بالانتشار في قاعدة عسكرية في قطر أقيمت ضمن اتفاق وقع عام 2014 وذلك لإظهار الدعم لقطر التي تستضيف أيضا أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة.
وقالت أنقرة إنها ستنشر 3000 من قواتها البرية في القاعدة لتصبح مكانا لتدريبات مشتركة ولمساندة جهود مكافحة الإرهاب.
ووقفت تركيا إلى جانب قطر بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها بعد اتهامها بمساندة الإرهاب. وتنفي الدوحة هذا الاتهام.
وتريد الدول الأربعة أن تغلق قطر القاعدة التركية وتحد من علاقاتها مع إيران وتغلق قناة الجزيرة.
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