العراق: تسلمنا طلباً رسمياً من المملكة لفتح قنصلية سعودية في النجف
كشف السفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشيد العاني أن بلاده تسلمت طلباً رسمياً من المملكة لفتح قنصلية عامة لها بمدينة النجف، مؤكداً أن الطلب قُوبل بارتياح كبير في الشارع العراقي، وأنه يعكس مصداقية العلاقة بين البلدين وجديتها.
بدوره، توقع القائم بأعمال السفارة السعودية في بغداد عبدالعزيز الشمري، أن تفتح القنصلية أبوابها في النجف خلال الأربعة أشهر المقبلة على أكثر تقدير، مبيناً أن ذلك سينعكس إيجابياً على شعبي البلدين، وسيسهم في التنمية والاستقرار عبر زيادة الاستثمارات السعودية في العراق.
حديث السفير العراقي والقائم بأعمال السفارة السعودية جاء، وفقاً لـ"الشرق الأوسط"، على هامش زيارتهما منفذ جديدة عرعر الحدودي بين العراق والمملكة أمس الإثنين، للوقوف على التجهيزات والخدمات المقدمة في المنفذ للحجاج العراقيين
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