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أمير قطر يبحث مع الخالد تطورات الأزمة الخليجية

1 hour ago
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الشيخ تميم بن حمد يستقبل الشيخ صباح الخالد الشيخ تميم بن حمد يستقبل الشيخ صباح الخالد

بحث امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد مع الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آخر تطورات الازمة الخليجية والجهود الكويتية الساعية لحلها عبر الحوار.
وذكرت وكالة الانباء القطرية ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم اليوم الخميس الشيخ صباح الخالد والوفد المرافق جرى خلاله استعراض العلاقات الاخوية الوثيقة اضافة الى مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية.
ونقل الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بحسب الوكالة تحيات سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وتمنياته له وللشعب القطري المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه حمل الشيخ تميم الشيخ صباح الخالد نقل تحياته وتمنياته لاخيه سمو امير البلاد وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التطور والنماء.
وكان الشيخ صباح الخالد قد وصل الى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق اليوم في زيارة عمل رسمية لمدة يوم واحد. (كونا)


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