(الهلال الاحمر) الكويتي: يوم ال23 من اكتوبر سيكون يوما خالدا (الهلال الاحمر) الخليجي

متطوعين جمعيات الهلال الأحمر الخليجية

قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير اليوم الاحد إن يوم ال23 من اكتوبر سيكون يوما خالدا لهيئات وجمعيات الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتفال جمعية الهلال الاحمر الكويتي غدا الاثنين بالذكرى الاولى لليوم الخليجي للهلال الاحمر والذي اعتمده رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الاحمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين في مارس الماضي.

واضاف الساير ان هذا اليوم يهدف الى نشر قيم العمل التطوعي لتحقيق الأهداف المشتركة الخليجية في العمل الاغاثي والانساني وتحفيز سياسات الأعمال التطوعية وتوسيع شبكاتها ونشاطاتها عن طريق الشراكات بين جمعيات الهلال الاحمر الخليجيه الفاعلة.

واوضح ان اختيار ال23 من أكتوبر كل عام تكريما لجهود المتطوعين في خدمة الانسانية ليكون مناسبة للاحتفال باليوم الخليجي الهلال الاحمر يصادف ايضا ذكرى انعقاد أول اجتماع لجمعيات الهلال الأحمر الخليجية في العام 1984 في العاصمة الاماراتية أبوظبي.

وذكر ان هذا الاحتفال يشكل مناسبة لإطلاق مشاريع تطوعية تنموية عبر العالم في المجالات الإجتماعية والاغاثية كما يمثل فرصة لتقييم المبادرات الخليجية السابقة ونتائج العمل التطوعي في كافة المجالات التنموية والإنسانية والصحية والاجتماعية.

واكد ان هيئات وجمعيات الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون تعمل جاهدة على تفعيل ثقافة العمل التطوعي وتوسعته والاعتراف بأهمية دور المتطوعين في تنمية مجتمعاتهم.

واشار الى أن الجمعية ستحي هذه الذكرى في مستشفي الرازي من خلال زيارة المتطوعين للمرضي والاطمئنان على صحتهم اضافة الى زيارة دور الرعاية الاجتماعية وتنظيم ورش عمل حول العمل التطوعي. (كونا)