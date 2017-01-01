إدانة خليجية لإطلاق الحوثيين صاروخاً باتجاه الرياض

جانب من عملية اعتراض الصاروخ فوق الرياض

توالت الإدانات الخليجية لإطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن صاروخاً باتجاه السعودية، وأكدت كل من الإمارات والكويت والبحرين وقوفها إلى جانب الرياض.

ودانت الإمارات العربية المتحدة إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض. وأكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات تقف بكل قوة وحسم مع السعودية في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها لاعتداء الحوثيين "الآثم" على السعودية، واعتبرت أنه يعكس عدم جدية الحوثيين في البحث عن حلول سلمية للأزمة.

بدورها، استنكرت دولة الكويت ما قام به الحوثيون، واصفة ما حدث بـ"التطور الخطير".

من جهتها، أوضحت منظمة التعاون الإسلامي أن مليشيات الحوثي "تنفذ مخططات تآمرية ضد المملكة العربية السعودية".

(العربية)