إدانة خليجية لإطلاق الحوثيين صاروخاً باتجاه الرياض
توالت الإدانات الخليجية لإطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن صاروخاً باتجاه السعودية، وأكدت كل من الإمارات والكويت والبحرين وقوفها إلى جانب الرياض.
ودانت الإمارات العربية المتحدة إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض. وأكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات تقف بكل قوة وحسم مع السعودية في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.
كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها لاعتداء الحوثيين "الآثم" على السعودية، واعتبرت أنه يعكس عدم جدية الحوثيين في البحث عن حلول سلمية للأزمة.
بدورها، استنكرت دولة الكويت ما قام به الحوثيون، واصفة ما حدث بـ"التطور الخطير".
من جهتها، أوضحت منظمة التعاون الإسلامي أن مليشيات الحوثي "تنفذ مخططات تآمرية ضد المملكة العربية السعودية".
(العربية)
المواضيع الأكثر قراءة
د. المعتوق: مساعدات كويتية جديدة لـ 105 آلاف لاجئ روهينغي
فرق الهيئة الخيرية التطوعية تواصل إغاثة اللاجئين إلى بنغلاديش ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو ينخفض إلى 351ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 302ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 351ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
اليمن.. عملية انتحارية تستهدف إدارة أمن عدن
نفذ مسلحون عملية انتحارية صباح الأحد ضد مقر إدارة أمن عدن جنوب اليمن حيث سمع انفجار واحد على الأقل وإطلاق نار، وفق ما أفاد مسؤول ... التتمة
إدانة خليجية لإطلاق الحوثيين صاروخاً باتجاه الرياض
توالت الإدانات الخليجية لإطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن صاروخاً باتجاه السعودية، وأكدت كل من الإمارات والكويت والبحرين وقوفها إلى جانب الرياض.ودانت الإمارات العربية المتحدة إطلاق ... التتمة