الرئيس التركي: مستعدون للتعاون مع قطر في تنفيذ مشاريع مونديال 2022

أمير قطر يشيد بموقف تركيا المساند لبلاده في أعقاب الأزمة الخليجية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن استعداد القطاع الخاص في بلاده ورجال الأعمال الأتراك، للتعاون والمشاركة في تنفيذ مشاريع مونديال 2022 بقطر.

جاء ذلك في تصريحات له خلال ترؤسه وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، والذي عقد بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة أمس، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأكد الرئيس التركي مواصلة بلاده "الدعم لقطر في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الصناعي والعسكري".

وأشار إلى ثقته الكاملة بأن هذه الدورة كسابقاتها ستعزز التعاون الثنائي وستحقق ما يصبو إليه الشعبان الشقيقان.

من جانبه، أشاد أمير قطر بموقف تركيا المساند لبلاده في أعقاب الأزمة الخليجية، وقال إن "قطر لن تنسى موقف فخامة الرئيس والحكومة والشعب التركي الشقيق مع قطر خلال الحصار الذي تتعرض له".

وأضاف أمير قطر خلال اجتماع اللجنة، أن "الاجتماعات السابقة مهمة وحققت أهدافها، لكن ما زال الطموح كبيرا".

وفي ختام اجتماع اللجنة، دعا الرئيس التركي وأمير قطر إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في تركيا عام 2018.

وفي 2 ديسمبر / كانون الأول 2015، عقدت اللجنة المشتركة أول اجتماعاتها في الدوحة برئاسة أردوغان والشيخ تميم، وشهدت توقيع 15 اتفاقية، فيما كان الاجتماع الثاني بمدينة طرابزون شمالي تركيا يوم 18 ديسمبر / كانون الأول 2016.

وشهد الزعيمان توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.

وغادر الرئيس التركي الدوحة مساء أمس بعد زيارة رسمية استمرت يوما واحدا.

وصل أردوغان الدوحة مساء أمس الأول الثلاثاء قادما من الكويت، في آخر محطة لجولته التي بدأت في 13 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، من مدينة سوتشي الروسية.

وتعد هذه ثاني زيارة لأردوغان إلى قطر منذ بدء الأزمة الخليجية في 5 يونيو / حزيران الماضي.

(الأناضول)