البرلمان الاوروبي ينتخب رئيسه غدا الثلاثاء
ويعد البرلمان المكون من 751 عضوا المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر من قبل الاتحاد الاوروبي كما يمثل اعضاء البرلمان الاوروبي 500 مليون مواطن من مختلف انحاء دول الاتحاد ال28.
ويتم انتخاب اعضاء البرلمان مرة كل خمس سنوات باستثناء منصب الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء اللجنة الذين يتم انتخابهم مرتين كل سنتين ونصف في بداية الدورة البرلمانية وفي منتصفها.
واكتسب البرلمان الاوروبي قوة خلال السنوات الاخيرة اذ تبنى او عدل جنبا الى جنب مع مجلس الاتحاد الاوروبي مقترحات من المفوضية الاوروبية واعتمد ميزانية الاتحاد الاوروبي.
وسيختار اعضاء البرلمان الاوروبي يوم غد خلال الدورة الكاملة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية خلفا للرئيس الحالي مارتن شولتز الذي قرر عدم الترشح لولاية ثالثة في منصبه ثم سيتم اختيار 14 نائبا له.
ومن المقرر ان يتم انتخاب خمسة مسؤولين عن الشؤون الادارية والمالية بعد غد الاربعاء.
وسيحظى بمنصب الرئاسة المرشح الذي يحصل على الاغلبية المطلقة من الاصوات ولن تحسب اوراق الاقتراع الفارغة او المفسدة.
وفي حال عدم فوز احد المرشحين بعد الاقتراع الاول يمكن ان يترشحوا او يترشح اشخاص جدد لاجراء جولة ثانية او ثالثة من الانتخابات.
واذا لم يفز احد في الجولة الثالثة سيخوض المرشحين الذين حصلا على اعلى نسبة جولة رابعة يفوز فيها المرشح الذي يحصل على الاغلبية البسيطة فيما سيعلن فوز المرشح الاكبر سنا حال تعادلهما.
وترشح حتى الآن سبعة اعضاء من البرلمان الاوروبي لمنصب رئيس البرلمان وهم إليونورا فورينزا من ايطاليا وجان لامبرت من المملكة المتحدة وجياني بيتيلا من ايطاليا وأنطونيو تاجاني من ايطاليا وغاي فيرهوفستات من بلجيكا وهيلغا ستيفنز من بلجيكا ولورين ريبيغا من رومانيا.
وتوقع مركز ابحاث (فوت ووتش) في بروكسل في وقت سابق ان يصل المرشحين جياني بيتيلا وانطونيو تاجاني الى الجولة الاخيرة في الانتخابات.
ورجح المركز ان يحصل تاجاني على 214 صوتا وبيتيلا على 192 صوتا في الجولة الاولى من الانتخابات.
ووفقا لتوقعات المركز فان تاجاني هو الاوفر حظا للفوز في الانتخابات وذلك بالاستناد على المواقف السياسية للاعضاء في البرلمان الاوروبي خلال السنتين والنصف الاخيرتين.
واشار المركز الى ان بيتيلا سيحظى بالدعم الكامل من الاطراف اليسارية وثلثي الليبراليين تقريبا الا ان ذلك لن يكون كافيا للفوز بالمنصب.(كونا)
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