الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى محاربة التمييز ضد المسلمين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى محاربة التمييز ضد المسلمين والوقوف في وجه التعصب ضدهم وضد البشرية جمعاء.

جاء ذلك في رسالة وجهها الامين العام عبر تسجيل فيديو مساء امس الثلاثاء خلال فعالية رفيعة المستوى بشأن مكافحة التمييز ضد المسلمين نظمت من قبل البعثات الدائمة في كندا والولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة ووفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الامين العام في التسجيل ان "جرائم الكراهية ضد المسلمين وغيرها من أشكال التعصب آخذة في الازدياد والشيء نفسه ينطبق على كراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية" مشيرا إلى أن التعصب والشبهات قد لا تظهر في الإحصاءات الا "انها تهين كرامة الناس والإنسانية".

وأضاف غوتيريش انه "في أوقات انعدام الأمن تصبح المجتمعات التي تبدو مختلفة كبش فداء مريحا" مشددا على ضرورة مقاومة الجهود الرامية إلى تقسيم المجتمعات وتصوير الجيران على أنهم "الغير".

وأوضح ان "التمييز ينتقص منا جميعا ويمنع الناس والمجتمعات من استخدام كامل طاقاتهم".

وشدد على أهمية أن "نستمد القوة من القيم الشمولية والتسامح والتفاهم المتبادل التي هي في صميم كل الديانات وميثاق الأمم المتحدة" مستشهدا بالاية القرآنية "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا".

واكد انه "من حق جميع الناس في كل مكان أن يشعروا بأن هويتهم الثقافية تحظى بالتقدير وأن يكون لديهم شعور قوي بالانتماء إلى المجتمع ككل".(كونا)