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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى محاربة التمييز ضد المسلمين

1 hour ago
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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