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الجارالله يدعو المجتمع الدولي الى وقف المجازر ضد (الروهينغيا) في ميانمار

1 hour ago
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خالد الجارالله خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي خالد الجارالله خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

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