مسيرات في مدن بريطانية ضد ترامب أبرزها في لندن

شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، مسيرة مناهضة لدونالد ترامب، الذي تسلم أول أمس، مهامه رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

وشارك عدد كبير من الناس من كافة الفئات العمرية في المسيرة التي نظمتها حركات مجتمع مدني مراكزها الولايات المتحدة، وبدعم من منظمات مدنية بريطانية.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية، ومنها توجهوا إلى ميدان "ترافالغار".

وردد المشاركون في المسيرة هتافات مناوئة للرئيس الأمريكي الجديد، من قبيل: "إن وحدنا صفوفنا لا أحد يستطيع أن يقسمنا"، و"ترامب الغبي".

كما ورفعوا لافتات كُتبت عليها عبارات مثل: "لا لترامب من أجل مستقبل بناتنا"، و"ترامب أنت قط جبان"، و"لا لترامب، ولا للعنصرية"، و"ارفع يداك الصغيرتين عن حقوق النساء".

وقدم عمدة لندن صادق خان، والبرلمانيتين في حزب العمال (المعارض)، ايفيت كوبر، وستيلا كريسي، الدعم للمسيرة من خلال مشاركتهم فيها.

واستمرت المسيرة الاحتجاجية قرابة 4.5 ساعة.

كما شهدت مدن آخرى في المملكة المتحدة احتجاجات مماثلة، أبرزها بلفاست، وكارديف، وإدنبرة، وليدز، وليفربول، ومانشستر، وبريستول.

وأمس الجمعة، تولى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه رسمياً بعد أدائه اليمين الدستورية.