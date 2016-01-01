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صندوق التنمية الالباني يشيد باسهامات دولة الكويت في المشاريع التنموية بالبلاد

1 hour ago
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وفد طالبات (كن من المتفوقين) خلال زيارتهم صندوق التنمية الالباني وعدة مشاريع حيوية ورئيسية وفد طالبات (كن من المتفوقين) خلال زيارتهم صندوق التنمية الالباني وعدة مشاريع حيوية ورئيسية

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