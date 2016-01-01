صندوق التنمية الالباني يشيد باسهامات دولة الكويت في المشاريع التنموية بالبلاد
جاء ذلك خلال زيارة وفد طالبات (كن من المتفوقين) لصندوق التنمية الالباني أمس الاثنين ضمن رحلته التي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية حتى ال28 من يناير الجاري بالتعاون مع وزارة التربية.
وقال رئيس وحدة مشاريع التنمية الإقليمية ايرمان ليرجاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الصندوق الكويتي للتنمية ساهم في تمويل عدة مشاريع تنموية من بينها مشروع (اعادة تأهيل نهر فلورا).
وأضاف انه من المقرر بدء العمل بالمشروع الذي وقع في مارس الماضي بقيمة 12 مليون دينار كويتي (نحو 40 مليون دولار امريكي) خلال شهر فبراير المقبل وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة فلورا عبر تطوير خدمات نقل الركاب والبضائع.
وأوضح ليرجاني ان هذا المشروع يكتسب أهمية كبرى لربطه المنطقة الساحلية بشبكة الطرق الامر الذي يساهم ايضا في تحقيق هدف الحكومة بجذب السياح الى البلاد وتحويلها الى بلد سياحي.
وذكر ان حوالي 40 الف شخص سيستفيد من مشروع (اعادة تأهيل نهر فلورا) متوقعا في الوقت ذاته الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019.
من جانبه استعرض مدير إدارة التنمية الإقليمية بصندوق التنمية الالباني بلندي بوشاتي دور ومهام الصندوق الالباني باعتباره المؤسسة التي تربط الحكومة بالبلديات المحلية.
وقال ان الصندوق لديه عشرة فروع في جميع أنحاء البلاد مبينا ان برامج الصندوق خلال العام الماضي شملت العديد من المشاريع منها مشروع الطرق الرئيسية والثانوية ومشروع مصادر المياه في المناطق الريفية.
من جهة اخرى قام وفد طالبات (كن من المتفوقين) بزيارات عدة للمشاريع الحيوية والرئيسية التي ساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في تمويلها من بينها (تحويلة دوريس وتقاطع فورا على طريق دوريت - فورا).
وتجول بعدها الوفد سيرا في مدينة دوريس الساحلية التي تبعد حوالي 33 كيلومترا عن العاصمة تيرانا ويقع فيها ثاني اكبر ميناء بالبلاد حيث تعرفن الطالبات على ابرز معالم المدينة ومن بينها المسرح الروماني ومسجد المدينة الذي شيد عام 1938.
ويعد المسرح الروماني ثاني اكبر مسرح في دول البلقان اذ يسع 18 الفا وتم بناؤه بداية القرن الثاني واستضاف العديد من الفعاليات منها قتال المحاربين. (كونا)
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