ترمب يوقع اليوم قرارا بشأن دخول المسلمين أميركا
قالت مصادر في الكونغرس الأميركي إن الرئيس دونالد ترمب سيوقع الأربعاء عددا من الأوامر التنفيذية بشأن وضع قيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة بالنسبة للمسلمين من "مناطق بؤر الإرهاب"، وفقا للوصف الذي أطلقه ترمب في حملته الانتخابية.
وقال عدد من المساعدين بالكونغرس وخبراء في مجال الهجرة جرى إطلاعهم على الأمر، إنه من المنتظر أن تشمل أوامر ترمب وضع قيود على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة، وبعض حاملي التأشيرات من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أعلن الثلاثاء أثناء الموجز الصحفي اليومي أنه ستتم دراسة موضوع منع دخول المسلمين لأميركا بالتعاون بين وزارتي الأمن القومي والخارجية عقب تثبيت الكونغرس مرشح ترمب لمنصب وزارة الخارجية ريكس تيلرسون، المرتقب أن يتم التصويت عليه خلال الأسبوع الحالي.
وأضاف المتحدث أن تيلرسون سينظر في تفعيل هذا التدقيق المشدد للخلفيات أسوة بوزارات أخرى مثل الأمن الوطني، في إشارة إلى وضع نظام صارم للتحقيق في خلفيات القادمين.
وقال ترمب بعد فوزه بالرئاسة إن خططه ما زالت قائمة بشأن حظر دخول المسلمين الولايات المتحدة، حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن من خلالها الفصل بين "المتطرفين" وغيرهم.
(الجزيرة - وكالات)
المواضيع الأكثر قراءة
صندوق التنمية الالباني يشيد باسهامات دولة الكويت في المشاريع التنموية بالبلاد
اشاد صندوق التنمية الالباني باسهامات دولة الكويت ممثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المشاريع التنموية بجمهورية البانيا.جاء ذلك خلال زيارة وفد ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 73ر62 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6742 نقطة و2ر3 نقطة للوزني و1ر8 ... التتمة
داود الأحمد: الكويت رائدة اقليميا وعربيا في حماية البيئة
قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة وشؤون الرقابة البيئية بدولة الكويت محمد داود الأحمد اليوم الثلاثاء ان تجربة الكويت في حماية البيئة تتميز ... التتمة
السعدون: برد (الأزيرق) يبدأ اليوم ويستمر إلى نهاية الشهر الجاري
قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون اليوم الثلاثاء ان ما يعرف باسم (برد الأزيرق) يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر إلى نهاية يناير الجاري.وأضاف السعدون في ... التتمة