الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 327ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار بينما ارتفع اليورو إلى مستوى 327ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 383ر0 دينار واستقر الفرنك السويسري عند مستوى 305ر0 دينار فيما بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار. (كونا)