الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 327ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 383ر0 دينار واستقر الفرنك السويسري عند مستوى 305ر0 دينار فيما بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار. (كونا)
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