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الرئيس الامريكي دونالد ترامب : لا يوجد حظر على دخول المسلمين الى امريكا

39 minutes ago
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب : لا يوجد حظر على دخول المسلمين الى امريكا

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