الرئيس الامريكي دونالد ترامب : لا يوجد حظر على دخول المسلمين الى امريكا

انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الاحد وسائل الاعلام الامريكية بتصوير امره التنفيذي الخاص بوقف مؤقت لاصدار تاشيرات دخول لمواطني سبع دول ذات اغلبية اسلامية "بانه حظر على دخول المسلمين الى الولايات المتحدة".

واوضح الرئيس ترامب في بيان له ان امره التنفيذي المتعلق بالهجرة يرتبط بمكافحة الارهاب "وجعل بلادنا آمنة".

ودافع الرئيس ترامب عن سياساته قائلا ان ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما هي السبب في تدهور الاوضاع في الدول التي شملها امره التنفيذي.

واكد ان السلطات الامريكية ستستأنف باصدار تاشيرات الدخول (فيزا) لمواطني كل الدول بعد التأكد من تقييم جميع اجراءات الهجرة "وتنفيذ ما هو اكثر امنا لبلادنا خلال الايام ال90 المقبلة".

واعرب ترامب عن تعاطفه الكبير مع اللاجئين السوريين بسبب الحرب الاهلية الدائرة في بلادهم.

والدول السبع التي شملها الامر التنفيذي الذي وقعه ترامب هي ايران والسودان وليبيا والعراق والصومال واليمن وسوريا.(كونا)