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الجارالله: افتتاح حلف الناتو مركزا اقليميا بالكويت دليل اهتمامه بأمنها

1 hour ago
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خالد الجارالله خالد الجارالله

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