الجارالله: افتتاح حلف الناتو مركزا اقليميا بالكويت دليل اهتمامه بأمنها

اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مساء الاحد ان افتتاح حلف شمال الاطلسي (ناتو) مركزا اقليميا في الكويت يعد مؤشرا واضحا على اهتمام الحلف بأمن الكويت واستقرار المنطقة.

وقال الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في حفل السفارة الاسترالية بالعيد الوطني ان افتتاح المركز "جاء بناء على اتفاق تم منذ فترة وهو لا يحمل اي رسائل لاي طرف" مؤكدا سعي الكويت لتعزيز امنها واستقرارها وصلابة جبهتها الداخلية.

واوضح ان المركز سيتيح فرصة للتدريب والمحاضرات والتنسيق وتواجد اعداد كبيرة من عناصر الناتو في الكويت للاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات.

وحول دعوة الامين العام للناتو ينس شتولتنبرغ لعمان والسعودية للانضمام الى مبادرة اسطنبول للتعاون افاد الجارالله بأن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اعرب سابقا عن الامل بان تنضم دول مجلس التعاون الى المبادرة.

واضاف "اعتقد ان التطور الطبيعي هو ان نرى دول مجلس التعاون الخليجي اعضاء في مبادرة اسطنبول".

ومن جهة اخرى وصف الجارالله العلاقات الكويتية - الاسترالية ب"المتميزة والمتطورة" مؤكدا ان الجميع يدرك اهمية القارة الاسترالية "وهذا البلد المترامي الاطراف".

واستذكر الموقف الصلب لحكومة استراليا ابان الغزو العراق الغاشم الذي تعرضت له الكويت حيث كان الموقف الاسترالي "متميزا وداعما للحق الكويتي بكل المقاييس".

واكد استعداد الكويت للتعاون مع استراليا حيال القضايا السياسية والامنية والعسكرية بالاضافة الى التعاون في المجالات الاستثمارية و غيرها من المجالات.

واشار الى الدور الذي تقوم به استراليا اليوم ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) لافتا الى انها تلعب دورا متميزا يستحق التقدير.

وكان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد شمل برعايته وحضوره حفل افتتاح المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون يوم الثلاثاء الماضي بحضور الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والامين العام للحلف ينس شتولتنبرغ. (كونا)