رئيس الوزراء الكندي يدين الاعتداء الارهابي على مسجد مقاطعة كيبيك
واعرب رئيس الوزراء في بيان عن الحزن والاسى لوقوع مثل هذه الاعمال مؤكدا استنكاره لكل الاعمال العدائية ضد المسلمين في مراكز العبادة واللجوء.
وقال ترودو انه بالنيابة عن الكنديين يعبر عن عميق تعازيه لذوي القتلى وامنياته للمصابين بالشفاء العاجل مضيفا ان "الملسمين الكنديين جزء من النسيج الوطني وهذه الاعمال تنفطر لها القلوب".
وشدد على ان السلطات سوف تبذل كل مافي وسعها لحماية حقوق الكنديين والقبض على مرتكبي هذا العمل الاجرامي.
واعلنت الشرطة الكندية في وقت سابق اليوم الاثنين القبض على اثنين من المشتبه بتورطهم في هذا الاعتداء الارهابي على المسجد الواقع في المركز الثقافي الاسلامي بمقاطعة كيبيك الكندية.(كونا)
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