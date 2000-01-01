نتنياهو يطلب من ترمب الاعتراف بـ"السيادة" على الجولان
واشنطن – رويترز
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وخلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية عقب الاجتماع مع ترمب بالبيت الأبيض سئل نتنياهو عما إذا كان قد طرح قضية الجولان فأجاب قائلا "نعم".
ولدى سؤاله عن رد الرئيس الأميركي قال نتنياهو "لن أقول إنه فوجئ بطلبي"، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
أرشيفية لنتنياهو وقيادات جيشه في الجولان
وكانت إسرائيل طلبت هذا الطلب نفسه من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015. وقال دبلوماسيون في ذلك الحين إنه قوبل بالرفض.
وفي حين تتطلع إسرائيل منذ زمن طويل للسيادة على الجولان فإنه ليس واضحاً ما إذا كان البيت الأبيض سيتخذ هذه الخطوة الآن، خاصة أنها ستزيد من تعقيد الصراع السوري.
السفارة والقدس
إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه يدرس حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، وسيدعم أي اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقال "حل الدولتين ليس الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وقال في مؤتمر صحافي مشترك جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة تسعى لاتفاق سلام حقيقي في الشرق الأوسط، ثم التفت إلى نتنياهو، وقال والابتسامة على وجهه "على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم تنازلات من أجل السلام".
وأضاف "أود أن أرى السفارة الأميركية تنقل إلى القدس، وأبحث الأمر بعناية كبيرة".
المواضيع الأكثر قراءة
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 25 سنتا ليبلغ 30ر52 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 25 سنتا في تداولات امس ليبلغ 30ر52 دولار أمريكي مقابل 55ر52 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر ... التتمة
دولة الكويت توزع اكثر من 2000 حقيبة مدرسية على مدارس مخمور غرب اربيل
وزعت دولة الكويت اليوم الاربعاء اكثر من 2000 حقيبة مدرسية ولوازم القرطاسية على طلبة المدارس بقضاء مخمور التابع اداريا لمحافظة الموصل الواقعة غربي ... التتمة
(السكنية) تجري قرعة الدفعة الرابعة على قسائم جنوب المطلاع (إن 4)
أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الأربعاء قرعة الدفعة الرابعة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع (إن 4).وقالت المؤسسة في بيان صحافي ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر63 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6814 نقطة و 86ر4 نقطة ... التتمة