اعتقال قاتلة الأخ الأكبر لزعيم كوريا الشمالية
اعتقلت امرأة 25 عاما تحمل جواز سفر إندونيسيا باسم ستي عائشة اليوم الخميس، على خلفية مقتل كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حسبما أفادت الشرطة الماليزية.
وقالت الشرطة في بيان إنه تم التعرف على المرأة من خلال مقطع التقطته كاميرا مراقبة أمنية في المطار الذي قتل فيه كيم، وكانت بمفردها عندما تم القبض عليها. (وكالات)
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