مظاهرات في فرنسا ضد الفساد وسط الطبقة السياسية

شهدت العاصمة باريس وكبرى المدن الفرنسية الأحد مظاهرات ضد الفساد وسط السياسيين الفرنسيين في سابقة منذ اتهامات الوظائف الوهمية التي طالت المرشحين للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون ومارين لوبان.



مظاهرات ضد "الفساد" في السياسة شهدتها الأحد العاصمة الفرنسية باريس ومناطق أخرى في فرنسا، في سابقة منذ اتهامات الوظائف الوهمية التي طالت مرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.



ولبى المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم بـ700 في باريس دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بـ"أنهم محكومون من شخصيات تطبق تماما عكس المبادىء التي تدافع عنها".



وستنظم مظاهرات أخرى الأحد المقبل قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية (23 نيسان/أبريل-7 آيار/مايو).



"وظائف وهمية للجميع"



وفيون الذي جعل من النزاهة الموضوع الرئيسي لبداية حملته متورط منذ أسابيع في فضيحة وظائف وهمية لزوجته واثنين من أولاده فتح القضاء تحقيقا فيها.



وبعد أن وعد في البداية بأنه سينسحب من السباق إلى قصر الإليزيه في حال إدانته بات يؤكد أنه سيواصل حملته في جميع الأحوال.



أما زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان فيطالها تحقيق من هيئة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي لتوظيف وهمي لمساعدين في البرلمان الأوروبي.



وقدمت شكوى ضد هذه الهيئة التي تتهمها بارتكاب مخالفات إجرائية وبالسعي إلى "الإساءة إليها لأهداف سياسية".



وقال الكاتب الكسندر جاردان "المشكلة في النظام أكثر من الشخصيات الفاسدة" مطالبا بـ"مراقبة من ديوان المحاسبة على الأقل لأموال نوابنا". وأضاف أن "الشعب غاضب لأن هذا الأمر لا يطبق".



ونظمت مظاهرات أخرى في مدن أخرى.



وفي تولوز (جنوب غرب) تجمع 200 شخص مرددين "لا للفساد". ورفعت لافتة كتب عليها "وظائف وهمية للجميع".



(فرانس24 - أ ف ب)